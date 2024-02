Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gewinnt am Vormittag an Fahrt

Walt Disney im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Walt Disney. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 107,85 USD.

Die Walt Disney-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 107,85 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bei 107,88 USD. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 107,01 USD. Bisher wurden via AMEX 12.599 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2024 bei 112,75 USD. Mit einem Zuwachs von 4,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 78,77 USD. Mit Abgaben von 26,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,719 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 117,50 USD.

Am 07.02.2024 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,22 USD gegenüber 0,99 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.549,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.512,00 USD in den Büchern standen.

Am 08.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,63 USD je Aktie.

