Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

26.02.25 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 112,44 USD nach oben.

Im New York-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere um 15:52 Uhr 1,7 Prozent. Bei 112,44 USD erreichte die Walt Disney-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 110,16 USD. Bisher wurden via New York 190.686 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft. Bei 123,73 USD markierte der Titel am 29.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,04 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 83,92 USD fiel das Papier am 09.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 33,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Die Dividendenausschüttung für Walt Disney-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,750 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,867 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 127,50 USD für die Walt Disney-Aktie aus. Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 05.02.2025. Das EPS belief sich auf 1,41 USD gegenüber 1,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,10 Prozent auf 24,60 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden. Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 vorlegen. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,48 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie Börse New York: Börsianer lassen Dow Jones letztendlich steigen Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Nachmittag steigen Dow Jones aktuell: Dow Jones steigt zum Start

