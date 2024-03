Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Dienstagnachmittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 118,84 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 118,84 USD. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 118,24 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 119,37 USD. Zuletzt wurden via New York 300.580 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.03.2024 auf bis zu 119,76 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,77 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,74 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Walt Disney seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,758 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 117,50 USD an.

Walt Disney veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 0,99 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23.512,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.549,00 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Walt Disney am 08.05.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2024 4,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

