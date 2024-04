Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verliert am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Walt Disney-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 112,59 USD ab.

Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 112,59 USD ab. Der Kurs der Walt Disney-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 111,36 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 111,44 USD. Bisher wurden via New York 183.051 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.03.2024 bei 123,73 USD. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 9,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,74 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,732 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 132,50 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 07.02.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,22 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Walt Disney im vergangenen Quartal 23,55 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walt Disney 23,51 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,71 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

