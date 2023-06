Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Walt Disney im Blick

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 88,11 USD abwärts.

Um 22:15 Uhr fiel die Walt Disney-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 88,11 USD ab. Die Walt Disney-Aktie gab in der Spitze bis auf 87,74 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,78 USD. Bisher wurden heute 15.578 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 126,44 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2022). Gewinne von 43,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 84,11 USD am 29.12.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 4,54 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 121,50 USD.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,93 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 21.815,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 20.272,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2023 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 3,91 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

