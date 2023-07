Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 77,47 EUR abwärts.

Die Walt Disney-Aktie wies um 12:03 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 77,47 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Walt Disney-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 77,27 EUR aus. Bei 77,61 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 5.980 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 124,30 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 60,45 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 75,92 EUR am 17.07.2023. Mit einem Kursverlust von 2,00 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 121,50 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 10.05.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,93 USD, nach 1,08 USD im Vorjahresvergleich. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.815,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.272,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 06.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Walt Disney.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2023 3,75 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

