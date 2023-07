Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 86,10 USD.

Das Papier von Walt Disney konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 86,10 USD. Die Walt Disney-Aktie legte bis auf 86,26 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 85,67 USD. Bisher wurden heute 346.799 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (126,48 USD) erklomm das Papier am 17.08.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 46,90 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 84,07 USD. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 121,50 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Walt Disney ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.815,00 USD umgesetzt, gegenüber 20.272,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 06.08.2024 dürfte Walt Disney die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2023 3,75 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Erste Schätzungen: Walt Disney präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Walt Disney eingefahren

Netflix-Aktie an der NASDAQ in Rot: Netflix macht weniger Umsatz als erwartet