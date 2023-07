Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag in Rot

Walt Disney im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der AMEX-Sitzung 1,1 Prozent auf 85,63 USD.

Die Aktie verlor um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 1,1 Prozent auf 85,63 USD. Bei 85,40 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 85,75 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24.882 Walt Disney-Aktien.

Am 17.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 126,44 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 47,66 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 84,11 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 121,50 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 10.05.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 21.815,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.272,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Walt Disney rechnen Experten am 06.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,75 USD je Aktie belaufen.

