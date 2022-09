Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag stärker

Die Walt Disney-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 103,64 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Walt Disney-Aktie bei 103,84 EUR. Mit einem Wert von 102,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.463 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (155,00 EUR) erklomm das Papier am 08.10.2021. Gewinne von 33,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.06.2022 (86,65 EUR). Mit Abgaben von 19,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 160,00 USD.

Am 10.08.2022 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 0,80 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 21.504,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 26,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17.022,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 10.11.2022 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 3,86 USD je Walt Disney-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Beim Streamen von Musik, Filmen und Serien Energie sparen - so geht´s

Abonnentenzahlen setzen den Streaming-Anbieter unter Druck: So will Netflix Kosten sparen

Metaverse-Token unter der Lupe: Mit diesen Kryptowährungen können Anleger ins Metaverse investieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com