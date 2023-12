Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Walt Disney am Dienstagvormittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 91,60 USD.

Die Aktie legte um 07:28 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 91,60 USD zu. Bei 91,57 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 18.094 Walt Disney-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.04.2023 bei 99,20 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,30 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,60 USD. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,10 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 129,00 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Am 08.11.2023 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,82 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent auf 21.241,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.150,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.02.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,36 USD je Walt Disney-Aktie.

