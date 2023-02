Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney steigt am Mittag

Um 01:21 Uhr konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 95,20 EUR. Die Walt Disney-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 95,58 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 95,37 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.293 Walt Disney-Aktien.

Am 25.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 133,96 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,93 Prozent hinzugewinnen. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,39 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 19,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 124,00 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 08.02.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 USD gegenüber 1,06 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 23.512,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.819,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 09.05.2023 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2023 4,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com