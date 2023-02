Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Walt Disney am Montagnachmittag zu

Die Aktie legte um 04:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 95,56 EUR zu. Bei 95,72 EUR erreichte die Walt Disney-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 95,37 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.817 Walt Disney-Aktien.

Am 25.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 133,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,67 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,39 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 20,37 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 124,00 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Walt Disney gewährte am 08.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,99 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,06 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 23.512,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.819,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 09.05.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2023 4,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

