Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney reagiert am Nachmittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Zuletzt konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 108,18 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 108,18 USD. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 108,55 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 108,10 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 188.226 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.02.2024 markierte das Papier bei 112,92 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2023 auf bis zu 78,74 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Walt Disney-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,719 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 117,50 USD.

Am 07.02.2024 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,22 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 0,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Walt Disney im vergangenen Quartal 23.549,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walt Disney 23.512,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 4,63 USD in den Büchern stehen haben wird.

