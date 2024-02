Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Vormittag schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 107,69 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die Walt Disney-Aktie wies um 22:15 Uhr Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 107,69 USD abwärts. Der Kurs der Walt Disney-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 107,58 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 108,36 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 8.594 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.02.2024 auf bis zu 112,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,70 Prozent. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,77 USD ab. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 36,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,719 USD. Im Vorjahr hatte Walt Disney 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 117,50 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 07.02.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,99 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,16 Prozent auf 23.549,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.512,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Walt Disney am 08.05.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,63 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Zuversicht in New York: Dow Jones am Mittag auf grünem Terrain

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Walt Disney-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison