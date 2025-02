Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 111,85 USD.

Die Walt Disney-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 111,85 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walt Disney-Aktie bisher bei 112,56 USD. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 111,85 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 112,17 USD. Bisher wurden via New York 121.191 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,73 USD. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 9,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2024 bei 83,92 USD. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 33,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Walt Disney-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,867 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 127,50 USD an.

Am 05.02.2025 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es stand ein EPS von 1,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 24,60 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,41 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 5,48 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

