Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tritt am Nachmittag auf der Stelle

Die Aktie von Walt Disney zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Walt Disney-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 100,80 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Walt Disney-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 100,80 USD. Die Walt Disney-Aktie legte bis auf 101,02 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Walt Disney-Aktie bei 99,58 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 100,57 USD. Bisher wurden heute 320.464 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Am 29.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 123,73 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,75 Prozent. Bei 83,92 USD fiel das Papier am 09.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 16,75 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Walt Disney-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,872 USD aus. Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 127,50 USD.

Am 05.02.2025 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24,60 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Walt Disney-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.05.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 5,49 USD in den Büchern stehen haben wird.

