Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Dienstagmittag mit Einbußen

Walt Disney im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 81,19 EUR ab.

Um 11:56 Uhr fiel die Walt Disney-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 81,19 EUR ab. In der Spitze fiel die Walt Disney-Aktie bis auf 81,03 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,46 EUR. Zuletzt wechselten 3.073 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 124,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 53,10 Prozent zulegen. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 79,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 2,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 121,50 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 10.05.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.815,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.272,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.08.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,90 USD je Walt Disney-Aktie.

