Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,1 Prozent auf 77,30 EUR.

Um 12:01 Uhr ging es für die Walt Disney-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 77,30 EUR. In der Spitze fiel die Walt Disney-Aktie bis auf 77,30 EUR. Bei 77,49 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 4.985 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 124,30 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 60,80 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.07.2023 bei 75,92 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 121,50 USD.

Am 10.05.2023 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,93 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 1,08 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 21.815,00 USD gegenüber 20.272,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Walt Disney-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.08.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Walt Disney möglicherweise am 06.08.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2023 3,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

