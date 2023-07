Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney steigt am Donnerstagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 86,35 USD zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 86,35 USD zu. Der Kurs der Walt Disney-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 86,88 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,59 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 396.481 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 126,48 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 84,07 USD erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 121,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 10.05.2023. Es stand ein EPS von 0,93 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 21.815,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.272,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 06.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Walt Disney.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 3,74 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Erste Schätzungen: Walt Disney präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Walt Disney eingefahren

Netflix-Aktie an der NASDAQ in Rot: Netflix macht weniger Umsatz als erwartet