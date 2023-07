Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagvormittag gefragt

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 85,85 USD nach oben.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 0,3 Prozent auf 85,85 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bei 86,25 USD. Mit einem Wert von 85,67 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via AMEX 29.022 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 126,44 USD erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 32,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 84,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.12.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 121,50 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Am 10.05.2023 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,61 Prozent auf 21.815,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.272,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 06.08.2024.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,75 USD je Aktie.

