Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zieht am Nachmittag an

27.08.25 16:10 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walt Disney. Das Papier von Walt Disney legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 118,42 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 118,42 USD zu. Bei 118,44 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 117,47 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 105.990 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Bei 124,67 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 5,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 80,10 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 32,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,947 USD, nach 0,750 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 138,00 USD angegeben.

Am 06.08.2025 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,92 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Walt Disney 23,58 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,86 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com

