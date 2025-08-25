Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney stabilisiert sich am Mittwochabend

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Walt Disney. Mit einem Kurs von 117,74 USD zeigte sich die Walt Disney-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 117,74 USD zeigte sich die Walt Disney-Aktie im New York-Handel um 20:07 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 118,44 USD. In der Spitze fiel die Walt Disney-Aktie bis auf 117,31 USD. Bei 117,47 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 284.951 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 124,67 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 5,89 Prozent zulegen. Bei 80,10 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,947 USD. Im Vorjahr erhielten Walt Disney-Aktionäre 0,750 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 138,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 06.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,92 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,43 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,58 Mrd. USD – ein Plus von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Walt Disney-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 5,86 USD in den Büchern stehen haben wird.

