Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney legt am Mittwochnachmittag zu

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 80,44 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 80,44 USD zu. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 80,44 USD zu. Mit einem Wert von 80,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 311.055 Walt Disney-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2023 bei 117,90 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 31,77 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.09.2023 bei 79,75 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 0,86 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 121,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 09.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 22.330,00 USD gegenüber 21.504,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 09.11.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2023 3,73 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

