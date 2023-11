Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagmittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Walt Disney hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Walt Disney-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 87,41 EUR.

Die Walt Disney-Aktie kam im Tradegate-Handel um 11:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 87,41 EUR. Die Walt Disney-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 87,49 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die Walt Disney-Aktie bis auf 87,00 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 87,42 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 7.639 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2023 auf bis zu 111,28 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 74,03 EUR. Dieser Wert wurde am 01.09.2023 erreicht. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 18,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 129,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 08.11.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,82 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 USD in den Büchern gestanden. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.241,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.150,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Walt Disney-Bilanz für Q1 2024 wird am 06.02.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 4,45 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Zuversicht in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich fester

Gute Stimmung in New York: Dow Jones liegt am Nachmittag im Plus

Freundlicher Handel: Dow Jones am Mittag mit Gewinnen