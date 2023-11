Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagnachmittag verlustreich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Walt Disney befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,2 Prozent auf 94,91 USD ab.

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 94,91 USD. Bei 94,53 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,64 USD. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 346.562 Stück gehandelt.

Am 10.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 117,90 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,74 USD am 05.10.2023. Abschläge von 17,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 129,00 USD an.

Am 08.11.2023 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,82 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Walt Disney mit einem Umsatz von insgesamt 21.241,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.150,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 5,41 Prozent gesteigert.

Die Walt Disney-Bilanz für Q1 2024 wird am 06.02.2024 erwartet.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,45 USD je Aktie.

