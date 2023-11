Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag höher

Kursverlauf

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Walt Disney konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 1,0 Prozent auf 96,07 USD.

Die Aktie legte um 19:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 1,0 Prozent auf 96,07 USD zu. Bei 96,49 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 95,71 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Zuletzt wechselten via AMEX 7.904 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 117,61 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 78,77 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 18,01 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 129,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 08.11.2023. Es stand ein EPS von 0,82 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 21.241,00 USD gegenüber 20.150,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,45 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

