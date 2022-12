Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Dienstagmittag gefragt

Um 12:22 Uhr stieg die Walt Disney-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 83,09 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Walt Disney-Aktie bei 84,12 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 82,49 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.991 Walt Disney-Aktien.

Bei 142,00 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 41,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 80,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 3,36 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 122,25 USD aus.

Am 08.11.2022 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20.150,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 18.534,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.02.2023 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 4,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, AppleTV+ und Co.: Diese Highlights hält das Streamingjahr 2023 parat

Polygon und Warner Music arbeiten an Web3-Musikplattform

VW, Disney, adidas, Twitter & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: chrisdorney / Shutterstock.com