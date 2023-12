Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochvormittag stabil

Kursverlauf

Die Aktie von Walt Disney hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Walt Disney-Aktie zeigte sich zuletzt im AMEX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 91,00 USD an der Tafel.

Bei der Walt Disney-Aktie ließ sich um 22:15 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im AMEX-Handel hat das Papier einen Wert von 91,00 USD. Kurzfristig markierte die Walt Disney-Aktie bei 91,20 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bisher bei 90,77 USD. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 90,77 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4.074 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (117,61 USD) erklomm das Papier am 10.02.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,24 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 78,77 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 13,45 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 129,00 USD für die Walt Disney-Aktie.

Am 08.11.2023 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,30 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.241,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.150,00 USD in den Büchern gestanden.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,36 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Zuversicht in New York: Dow Jones letztendlich in Grün

Zuversicht in New York: Dow Jones liegt am Mittag im Plus

Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Start mit Gewinnen