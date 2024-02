Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochmittag nahe Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Walt Disney zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Walt Disney-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 100,98 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:57 Uhr bei der Walt Disney-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 100,98 EUR. Die Walt Disney-Aktie legte bis auf 101,22 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Walt Disney-Aktie ging bis auf 100,76 EUR. Bei 100,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Tradegate 3.185 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 104,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 3,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 74,03 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Walt Disney-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,719 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 117,50 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 07.02.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,99 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.549,00 USD – ein Plus von 0,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 23.512,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Walt Disney am 08.05.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 4,63 USD je Aktie aus.

