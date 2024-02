Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Mittwochnachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 109,75 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 109,75 USD. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 110,06 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 108,87 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 232.288 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.02.2024 auf bis zu 112,92 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 78,74 USD. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 39,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Walt Disney-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,719 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 117,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 07.02.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,22 USD, nach 0,99 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.549,00 USD im Vergleich zu 23.512,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,63 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

