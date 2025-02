Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Freitagnachmittag gefragt

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 112,43 USD.

Im New York-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere um 15:52 Uhr 1,0 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walt Disney-Aktie bisher bei 112,55 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 111,33 USD. Zuletzt wechselten via New York 236.385 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 29.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,73 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 9,13 Prozent niedriger. Bei 83,92 USD fiel das Papier am 09.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,867 USD. Im Vorjahr erhielten Walt Disney-Aktionäre 0,750 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 127,50 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Am 05.02.2025 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24,60 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 23,41 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 5,48 USD je Aktie aus.

