Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney legt am Nachmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Zuletzt stieg die Walt Disney-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 122,23 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 122,23 USD. Im Tageshoch stieg die Walt Disney-Aktie bis auf 123,73 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 121,21 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 525.123 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,74 USD. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 35,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,730 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 132,50 USD je Walt Disney-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 07.02.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,99 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Walt Disney mit einem Umsatz von insgesamt 23.549,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.512,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,16 Prozent gesteigert.

Am 08.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,68 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

