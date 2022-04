Walt Disney Aktie News: Walt Disney legt am Donnerstagvormittag zu

Die Aktie legte um 07:32 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,6 Prozent auf 109,94 EUR zu.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (162,00 EUR) erklomm das Papier am 14.08.2021. 32,14 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 108,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 1,80 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 194,33 USD für die Walt Disney-Aktie.

Am 09.02.2022 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,32 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,28 Prozent auf 21.819,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.249,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 11.05.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 09.05.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 5,68 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

