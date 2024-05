Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 101,31 USD.

Der Walt Disney-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 101,31 USD. In der Spitze fiel die Walt Disney-Aktie bis auf 100,96 USD. Bei 101,34 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 306.355 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.03.2024 bei 123,73 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,13 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,74 USD. Mit Abgaben von 22,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,722 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 132,50 USD je Walt Disney-Aktie an.

Walt Disney ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,99 Mrd. USD im Vergleich zu 21,70 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 4,74 USD je Aktie aus.

