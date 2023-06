Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag höher

Kurs der Walt Disney

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Im Tradegate-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:57 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 81,54 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walt Disney-Aktie bisher bei 81,69 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,44 EUR. Zuletzt wechselten 4.345 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Bei 124,30 EUR markierte der Titel am 17.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 34,40 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (79,33 EUR). Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 2,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 121,50 USD.

Am 10.05.2023 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,93 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Walt Disney mit einem Umsatz von insgesamt 21.815,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.272,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,61 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2023 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 3,89 USD je Aktie aus.

