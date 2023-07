Aktienkurs aktuell

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

28.07.23 16:09 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 85,63 USD.

Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 85,63 USD. Bei 85,90 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 85,88 USD. Zuletzt wechselten 397.097 Walt Disney-Aktien den Besitzer. Am 17.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 126,48 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Bei einem Wert von 84,07 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.12.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 1,82 Prozent Luft nach unten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 121,50 USD. Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 10.05.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.815,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 20.272,00 USD in den Büchern gestanden. Am 09.08.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 06.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Walt Disney. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,74 USD je Walt Disney-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie Erste Schätzungen: Walt Disney präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Walt Disney eingefahren Netflix-Aktie an der NASDAQ in Rot: Netflix macht weniger Umsatz als erwartet

