Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 85,34 USD.

Die Walt Disney-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 85,34 USD abwärts. In der Spitze büßte die Walt Disney-Aktie bis auf 85,20 USD ein. Bei 86,68 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.258 Stück gehandelt.

Am 17.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 126,44 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 32,51 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 29.12.2022 Kursverluste bis auf 84,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 1,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 121,50 USD.

Am 10.05.2023 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,93 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 1,08 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.815,00 USD – ein Plus von 7,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 20.272,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.08.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 06.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Walt Disney.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,74 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

