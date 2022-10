Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag im Minusbereich

Die Walt Disney-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 104,38 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Walt Disney-Aktie bis auf 104,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 104,58 EUR. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.829 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 154,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2021). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 32,51 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 86,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2022). Abschläge von 20,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 160,00 USD angegeben.

Walt Disney ließ sich am 10.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,09 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 21.504,00 USD gegenüber 17.022,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 08.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Walt Disney möglicherweise am 09.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,80 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

