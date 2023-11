Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag billiger

Walt Disney im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 86,66 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Walt Disney-Aktie notierte um 12:04 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 86,66 EUR. Der Kurs der Walt Disney-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 86,57 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,00 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 2.146 Walt Disney-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 111,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 28,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.09.2023 bei 74,03 EUR. Mit Abgaben von 14,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 129,00 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Am 08.11.2023 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,82 USD gegenüber 0,30 USD im Vorjahresquartal. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.241,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.150,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,38 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Verluste in New York: Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten

NYSE-Handel Dow Jones legt den Rückwärtsgang ein

Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagmittag mit Abgaben