Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt ging es für die Walt Disney-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 94,35 USD.

Die Walt Disney-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,9 Prozent auf 94,35 USD nach. Die Walt Disney-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 94,34 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,00 USD. Bisher wurden heute 212.327 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Am 10.02.2023 markierte das Papier bei 117,90 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 19,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 78,74 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 16,54 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 129,00 USD an.

Am 08.11.2023 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney ein EPS von 0,30 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 21.241,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.150,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,38 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

