Walt Disney Aktie News: Walt Disney leichter

Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 135,02 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Walt Disney-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 134,86 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 134,86 EUR. Bisher wurden via XETRA 174 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (171,42 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2021. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 125,48 EUR. Dieser Wert wurde am 02.12.2021 erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 182,50 USD. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,66 USD je Walt Disney-Aktie.

Die Walt Disney Company ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das in erster Linie über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Darüber hinaus entwickelt, produziert und vertreibt die Gesellschaft Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. Ende Oktober 2012 übernahm der Konzern die Filmgesellschaft Lucasfilm, die unter anderem das Epos "Krieg der Sterne" realisiert hat. 2019 übernahm Disney außerdem die Filmsparte des Konkurrenten 21st Century Fox. 2019 launchte das Unternehmen den Streamingdienst Disney Plus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com