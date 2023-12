Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 90,53 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 90,53 USD zu. In der Spitze gewann die Walt Disney-Aktie bis auf 90,62 USD. Bei 90,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 287.361 Walt Disney-Aktien.

Bei 117,90 USD erreichte der Titel am 10.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 30,23 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 78,74 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 13,02 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 129,00 USD aus.

Walt Disney ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,82 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Walt Disney 21.241,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.150,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 4,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

