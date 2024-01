Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Montagnachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 95,68 USD.

Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 95,68 USD. Die Walt Disney-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 96,24 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 95,35 USD. Bisher wurden via New York 389.354 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (117,90 USD) erklomm das Papier am 10.02.2023. Gewinne von 23,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 78,74 USD fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 122,67 USD.

Walt Disney veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Walt Disney hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,82 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.150,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.241,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 07.02.2024 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 05.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 4,31 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Gute Stimmung in New York: Dow Jones legt zum Handelsstart zu

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Abschläge

Top-Picks für 2024: Bei diesen drei Dow Jones-Aktien wittern Analysten enormes Kurspotenzial