Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagvormittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktie legte zuletzt in der AMEX-Sitzung 0,5 Prozent auf 95,34 USD zu.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 95,34 USD zu. Die Walt Disney-Aktie zog in der Spitze bis auf 95,50 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 95,02 USD. Bisher wurden via AMEX 18.810 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (117,61 USD) erklomm das Papier am 10.02.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,36 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 78,77 USD. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 17,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 122,67 USD für die Walt Disney-Aktie.

Am 08.11.2023 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,30 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.241,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 20.150,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.02.2024 erwartet. Walt Disney dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.02.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,31 USD je Aktie belaufen.

