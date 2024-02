Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Walt Disney im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 112,00 USD.

Das Papier von Walt Disney konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 112,00 USD. Die Walt Disney-Aktie zog in der Spitze bis auf 112,75 USD an. Bei 111,28 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 375.443 Stück gehandelt.

Am 16.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 112,92 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,82 Prozent hinzugewinnen. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,74 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 29,70 Prozent sinken.

Für Walt Disney-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,719 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 117,50 USD.

Walt Disney gewährte am 07.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 0,99 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 23.549,00 USD gegenüber 23.512,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2024 4,63 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

