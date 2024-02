Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag höher

Walt Disney im Fokus

Die Aktie von Walt Disney zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 110,82 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 1,2 Prozent auf 110,82 USD. Bei 110,97 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 108,88 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via AMEX 12.898 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.02.2024 bei 112,75 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,74 Prozent hinzugewinnen. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,77 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 28,93 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,719 USD. Im Vorjahr hatte Walt Disney 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 117,50 USD je Walt Disney-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 07.02.2024 vor. Es stand ein EPS von 1,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 0,99 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Walt Disney im vergangenen Quartal 23.549,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walt Disney 23.512,00 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Walt Disney am 08.05.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,63 USD fest.

