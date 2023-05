Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie legte um 17:29 Uhr in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 88,64 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 88,37 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 32.775 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,02 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 29,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.11.2022 bei 89,02 USD. Mit einem Kursverlust von 0,43 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 121,50 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Walt Disney veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Walt Disney hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,61 Prozent auf 21.815,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.272,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 08.08.2023 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2023 3,95 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

Hohe Stromrechnung? - Beim Streamen von Musik, Filmen und Serien Energie sparen - so geht´s

Walt Disney-Aktie an der NYSE tiefer: Walt Disney enttäuscht die Erwartungen - Sinkende Abo-Zahlen im Streaming-Geschäft

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: canbedone / Shutterstock.com