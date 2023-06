Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie notierte zuletzt im AMEX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 88,80 USD.

Der Walt Disney-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Um 22:15 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 88,80 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Walt Disney-Aktie bis auf 88,58 USD. Bei 89,12 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via AMEX 11.394 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 126,44 USD. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 42,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 84,11 USD. Mit einem Kursverlust von 5,28 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 121,50 USD an.

Walt Disney ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Walt Disney im vergangenen Quartal 21.815,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walt Disney 20.272,00 USD umsetzen können.

Die Walt Disney-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.08.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2023 3,89 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

