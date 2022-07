Walt Disney Aktie News: Walt Disney reagiert am Mittag positiv

Um 29.07.2022 12:22:00 Uhr wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 103,00 EUR nach oben. Der Kurs der Walt Disney-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 103,16 EUR zu. Bei 103,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.895 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 161,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,65 EUR. Dieser Wert wurde am 22.06.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,87 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 170,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 11.05.2022. Das EPS belief sich auf 1,08 USD gegenüber 0,79 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.272,00 USD – ein Plus von 29,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 15.613,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 10.08.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Walt Disney rechnen Experten am 08.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,90 USD fest.

