Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Freitagabend ins Plus

29.08.25 20:24 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Freitagabend ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Walt Disney. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 118,37 USD.

Walt Disney
100,44 EUR 0,14 EUR 0,14%
Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 0,6 Prozent auf 118,37 USD. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 118,54 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 117,59 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 283.215 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (124,67 USD) erklomm das Papier am 01.07.2025. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 5,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,10 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 32,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,750 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,947 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,00 USD an.

Walt Disney veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23,58 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23,05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 5,86 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: canbedone / Shutterstock.com

